Navila Dieb es la nueva Reina de Guayaquil 2020

Navila Dieb Bergher, de 22 años, fue elegida este domingo 4 de octubre como reina de Guayaquil 2020, en medio de un certamen marcada por la pandemia.

Este año la elección se desarrolló bajo todas las medidas de bioseguridad. El certamen se caracterizó por la falta de contacto entre las candidatas y las autoridades que entregan los premios. Los delegados de los auspiciantes usaron mascarillas e incluso, en una parte del evento, 10 candidatas utilizaron mascarillas transparentes.

La nueva Reina de Guayaquil Bicentenario es comunicadora social, con mención en Relaciones Públicas.

Navila Dieb se hizo acreedora a un auto 0 kilómetros de la marca Changan; la corona, que fue especialmente diseñada para esta edición en conmemoración al bicentenario de independencia de Guayaquil; y la gargantilla oficial del certamen elaborada por Joyería Marthita, entre otros premios.

La banda de Estrella de Octubre fue para Valentina Silva; y la de virreina de Guayaquil para Geanella Villamar.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Dieb respondió a la siguiente pregunta: El empoderamiento es una fuerza natural de las mujeres, ¿lo has sentido a través de tu proyecto?

“Puedo decir que he logrado sentirlo a través de mi proyecto ‘Surparte’, porque me ha permitido transmitirles esas ganas y ese poder de superación, de que no veas a las adversidades como un límite. ‘Superarte’ más allá de capacitar a diez mujeres emprendedoras en las artes manuales, ha buscado dejar una huella en cada una de ellas, que se amen, se conozcan y se acepten”, dijo Navila Dieb.

“Quiero que ‘Superarte’ sea un homenaje para todas aquellas personas que sintieron perder la batalla, que perdieron un familiar, otros su empleo o que se vieron afectados de cualquier manera durante esta pandemia, Quiero que sepan que si llego a ser electa esta noche reina de Guayaquil 2020, trabajaré los 365 días del año para servirlos y honrarlos”, añadió.