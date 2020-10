Peter Sagan se llevó la décima etapa del Giro de Italia

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) selló este martes su primer triunfo en el Giro de Italia 2020, al imponerse en la décima etapa.

Sagan pasó la meta, luego de un recorrido de 177 kilómetros entre Lanciano y Tortoreto, tras cuatro horas, un minuto y 56 segundos.

En la clasificación general, el portugués Joao Almeida (Deceunick Quick Step) mantuvo con la maglia rosa, mientras que el perjudicado fue el danés Jakob Fuglsang. Este pinchó a pocos kilómetros del final y perdió más de un minuto con respecto a sus rivales.

La prueba se abrió con un ataque de siete corredores que se hicieron con un margen de ventaja superior a los cuatro minutos.

Llegaron líderes a la serie de intensos muros que les separaban de la meta de Tortoreto, con subidas del 18% de pendiente.

La intensas rampas empezaban a pasar factura a los líderes, con el grupo que avanzaba compacto y que recortaba cada vez más el margen de desventaja.

Fue entonces cuando Peter Sagan, con una muestra de su poderío, incrementó el ritmo y logró escaparse en la subida final a Tortoreto. Lo persiguió Pello Bilbao (Bahrein Merida) que fue el primero en alejarse del grupo.

El corredor español llegó a 13 segundos de distancia de Sagan en la bajada. Pero Sagan, triple campeón del mundo eslovaco, tenía fija la meta de su primera victoria en el Giro, tras los intentos fallidos en la primera semana.

Hacía 417 días que Sagan no conseguía un triunfo y se coronó este martes en Tortoreto, con 19 segundos de ventaja sobre McNulty. También logró 23 segundos sobre un gran Joao Almeida, quien sigue defendiendo su camiseta rosa de líder de la general.

Fue un pésimo día para Fuglsang, quien pinchó en los últimos kilómetros, en plena bajada. Perdió un minuto y quince segundos respecto a sus rivales directos.

Almeida lidera la general con treinta segundos de ventaja sobre el holandés Wilco Kelderman (Sunweb) y 39 segundos sobre Pello Bilbao, que completa el podio.

