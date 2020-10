Primoz Roglic se llevó la octava etapa en la Vuelta a España

El ciclista esloveno Primoz Roglic mostró una gran recuperación en la etapa ocho de la Vuelta a España, tras ganar el duelo a Richard Carapaz en un final emocionante.

Roglic y Carapaz se enmarcaron en un pedal a pedal a falta de poco más de 2 kilómetros, cuando los ataques y contraataque de ambos ciclistas se hicieron presentes.

Fue una dura batalla en la que Roglic se hizo más fuerte para detener el reloj en 4h07’08”. Carapaz, por su parte, se ubicó segundo en la etapa, a 13 segundos de distancia.

Para completar el podio, Dan Martin arribó en tercer lugar, a 19 segundos del ganador.

Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el espectacular último kilómetro de la victoria de @rogla ante @RichardCarapazM gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Zr2Zv3Sxtj