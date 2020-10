Sam Bennett sancionado y triunfo para Ackermann en La Vuelta

El irlandés Sam Bennett (Deceunink Quick Step) cruzó primer la meta en la novena etapa de La Vuelta a España. Sin embargo, fue sancionado por la organización, lo que otorgó la victoria al alemán Pascal Ackermann.

La sanción del irlandés del Deceuninck Quick Step se da por empujar a Emily Liepins (Trek Segafredo) en la preparación del sprint final.

Así, el alemán del Bora Hansgrohe, Pascal Ackermann logró la primera victoria para él en La Vuelta y empata en el duelo de velocistas con Bennett.

Segundo fue Gerben Thijssen (Lotto Soudal) y tercero Max Kanter (Team Sunweb).

La etapa se disputó entre Castrillo del Val y Aguilar de Campoo, con un recorrido de 157,7 kilómetros. El tiempo registrado fue de 3h39’53”.

Etapa 9 – Stage 9 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Ackes171 gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Pascal Ackermann's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lJDcypWmZI