Tommy Pham fue apuñalado en medio de una pelea en San Diego

Tommy Pham, estrella del beisbol de Estados Unidos, fue herido con un arma afilada el pasado fin de semana en las afueras de un club de desnudistas en San Diego.

El momento quedó grabado en video y en el clip, compartido en redes sociales se ve que un grupo de hombres golpean a otro de mediana edad hasta tirarlo al suelo, luego cuando se despeja un poco el grupo se ve a Tommy Pham empapado de sangre tras ser apuñalado.

Según los reportes de medios locales, la gresca habría empezado cuando Tommy Pham le pidió al grupo de desconocidos que estaban discutiendo que se alejaran de su vehículo.

MLB star Tommy Pham stabbed outside strip club. The Padres player is seen wearing a blood soaked shirt outside Pacers Showgirls International strip club in San Diego. #ViralVideo pic.twitter.com/4aR1RXCvEu