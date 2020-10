La casa de subastas Christie’s, situada en Nueva York (EEUU), informó este miércoles que una colección de obras de William Shakespeare se vendió en USD 9,97 millones. Se trata de un raro libro de 1623 que reúne escritos del dramaturgo inglés.

La colección contiene 36 obras de Shakespeare y es una de las seis copias completas conocidas en manos privadas. La subasta culminó con la oferta del coleccionista estadounidense Stephan Loewentheil, fundador de la Tienda de Libros y Fotografías Raras del siglo XIX, en la costa este de Estados Unidos.

#AuctionUpdate #Shakespeare’s ‘First Folio' achieves $9,978,000, establishing a #WorldAuctionRecord for any printed work of literature. The folio contains 36 plays, including 17 printed during his lifetime, one printed after his death, and 18 that might have otherwise been lost pic.twitter.com/lCpyEtXFcu