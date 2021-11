40 años de Metallica

Desde sus inicios canalizando la furia juvenil hasta una etapa más madura y más osada musicalmente, este es un homenaje a la banda que definió el sonido del heavy metal.

“Era brutal, abrasivo y divertidamente agresivo”, escribió el periódico The Guardian, recordando el álbum debut de un grupo de jóvenes con guitarras eléctricas, letras y sonidos fuertes, emociones que fluían con furia. “Canciones como Hit the lights , Whiplash y Metal militia anunciaban la llegada de una fuerza musical nueva, joven y mucho más ácida; una tormenta de arrogancia, acné y antagonismo que empañó permanentemente la línea entre el punk y el metal. Más que nada, sonaba como el futuro”.

Y es que, cuando nació la banda conocida como Metallica en 1981, formada por el guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, eran una forma de canalizar las decepciones, las frustraciones de la vida.

“En un principio, la banda no era nada sofisticado, solo una forma de curar el aburrimiento juvenil”, dice la revista Rolling Stone, contando cómo los dos jóvenes practicaron en la sala de la casa de Hetfield y citando a Ulrich decir que la banda era forma de escapar “de los malditos trabajos que nos estaban volviendo locos, y de la escena de porquería del heavy metal en L.A.”

40 años Metallica

Con el tiempo, sin embargo, Metallica se volvió una banda más osada, más imponente y mucho más ambiciosa; ya no solo querían canalizar emociones, sino también explorar sonidos. Con el tiempo llegaron a una madurez que conservó el sonido y lo llevó a nuevas alturas: canciones como For whom the bell tolls y Fade to black , de su siguiente álbum, muestran el cambio que había alcanzado la banda en tan solo doce meses.

Lo que siguió fue un ascenso del “underground” al “mainstream”, pasando de convertirse en jóvenes con un sonido fresco en leyendas del género, gracias a temas icónicos como Master of puppets y Enter sandman … solo por nombrar un par de docenas de clásicos.

Ya han pasado cuarenta años desde que esos dos jóvenes se reunieron a tocar en la sala de la casa de uno de ellos. Para celebrar el cumpleaños número 40 de una de las bandas más influyentes en la historia del rock y el heavy metal, traemos una playlist de Spotify con los mejores temas de la agrupación a lo largo de su historia, desde Sad but true hasta Fuel ; desde Seek and destroy hasta Wherever I may roam .

Y, por supuesto, no es una fiesta sin invitados: aquí también se encuentran algunos de los temas de su esperado álbum The Metallica Blacklist , donde artistas como St. Vincent, The Neptunes, Mon Laferte, Juanes y más nos dieron sus propias versiones de clásicos de la banda. Una celebración por lo alto de cuarenta años de música que ha definido y redefinido lo que es el heavy metal. Eso es lo que traemos en esta lista de reproducción con lo mejor de Metallica.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.