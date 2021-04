Le decimos feliz cumpleaños a una de las estrellas pop más grandes de este hemisferio recopilando sus mejores canciones en un solo lugar. ¡Y sí, hay Luis Fonsi para rato!

Este 15 de abril cumple años uno de los artistas más sensuales y una de las estrellas pop más grandes del idioma español: Luis Alfonso Rodríguez, aunque todos lo llamamos Luis Fonsi. Desde sus inicios cantando en el coro de su universidad hasta que se convirtió en un hit que le dio la vuelta al mundo con su voz seductora y su ritmo flamenco, desde la isla de Puerto Rico hasta la isla de Japón al otro lado del globo.

Aunque para una gran parte del mundo el mundo el nombre de Luis Fonsi está asociado con la pronunciación más sensual de la palabra “despacito”, este artista puertorriqueño lleva cantando y experimentando con su estilo y música desde 1998, con su álbum Comenzaré, que nos dejó joyas como su canción Si tu quisieras .

De ahí en adelante vinieron algunas de las baladas que se convirtieron en estampas de la música romántica latina, como No me doy por vencido y Aquí estoy yo . ¡Lo retamos a encontrar a alguien que no conozca al menos el coro de estos clásicos!

43 años de Luis Fonsi

Y no nos hagan hablar de álbumes como su más reciente Vida , la corona en la que está la joya que es Despacito junto a Daddy Yankee, así como otros experimentos pop, canciones junto a Demi Lovato y a Ozuna. ¡No por nada ganó cuatro premios Latin Grammy por nada!

Para celebrar una carrera ecléctica y llena de éxitos, desde baladas hasta los ritmos urbanos que nos mueven hasta el piso en la pista de baile, le traemos una playlist que recopila todos los éxitos de una de las voces más reconocidas del Caribe. Desde clásicos como Llueve por dentro hasta su más reciente y bailable sencillo con Rauw Alejandro, ¿qué espera para escuchar una de las discografías más variadas y emocionantes de la música latina?

