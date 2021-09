6 pasos claves para conseguir tu primer empleo

La pandemia ha tenido repercusiones no solo sanitarias sino económicas generando una serie de cambios en las dinámicas de vida a escala mundial.

Con la aparición y propagación del Covid-19 se aceleraron y transformaron algunos procesos como la digitalización y con ello la demanda de nuevas ocupaciones.

Bajo ese escenario, el mercado laboral es cada vez más competitivo por lo que conseguir un empleo formal tras graduarse de la universidad supone un reto aún mayor en la situación actual.

De acuerdo con los datos más recientes recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la pandemia en el campo laboral.

El organismo señala que la tasa promedio de desocupación de los jóvenes entre 15 y 24 habría llegado a 23,8% en el primer trimestre de 2021, el nivel más alto registrado desde que este promedio comenzó a ser elaborado en el 2006.

Aquello representa un aumento de más de 3 puntos porcentuales en comparación con el nivel de antes de la pandemia.

Ante este panorama, lograr insertarse en las empresas, que también se han visto en la necesidad de transformarse a fin de adaptarse a los nuevos retos, demanda de algunas estrategias y conocimiento para que esa meta se cumpla de forma favorable.

La experta, Viviana Rodríguez, brinda una guía para conseguir el primer empleo de forma exitosa:

Conoce el mercado laboral

Antes de iniciar un proceso de búsqueda de empleo se debe conocer qué están buscando las empresas en la actualidad, qué tipo de trabajos tienen mayor demanda y qué tipo de habilidades y competencias son necesarias para esos puestos. Con base a ello se deberá definir qué aspectos se requieren fortalecer o mejorar en el perfil profesional a fin de alinearse a esos requerimientos.

Parte de este proceso también es investigar el tipo de empresas a las que se quisiera ingresar. Para ello es útil investigar los valores, la misión, la industria, el tamaño, la compensación y los beneficios de la empresa para asegurarse de que estén ligados a las necesidades profesionales.

Realiza una autoevaluación

Tras conocer el panorama laboral, se recomienda detenerse un momento y analizar los recursos con los que se dispone.

Por una parte, está la formación académica, pero también se debe analizar las habilidades y aptitudes y cuáles de ellas se necesitan mejorar o desarrollar.

La especialista recomienda anotar todo lo que se identifique en esta autoevaluación ya que será información útil para desarrollar el CV y la carta de presentación para los procesos de aplicación.

Un buen ejercicio para ello es hacerse preguntas del tipo: ¿dónde quiero llegar?, ¿cuáles son mis habilidades y competencias? ¿qué empresas son las que estarían interesadas en mí?, ¿con quién debo contactar para conseguir una entrevista?

Arma una hoja de vida basada en competencias

Luego de conocer el mercado laboral y de tener una idea más clara del perfil, habilidades, intereses y competencias con las que se cuenta, el siguiente paso es armar una hoja de vida.

Sin embargo, al ser el primer empleo y al no tener experiencia formal previa, surge la duda de ¿cómo demuestro mi experiencia si no he tenido un trabajo? Ante esta inquietud Rodríguez recomienda destacar los logros académicos obtenidos, habilidades y competencias blandas que son transversales para una serie de trabajos, como trabajo en equipo, competencias digitales, inteligencia emocional, habilidad para resolver conflictos, empatía, entre otros, que en la actualidad han cobrado mayor importancia.

“Los empleadores están más interesados ​​en ver habilidades transferibles que se relacionen con el trabajo al que se está postulando. Estas habilidades se pueden obtener de una variedad de experiencias pasadas como: pasantías, trabajo a tiempo parcial, organizaciones estudiantiles, trabajo voluntario, proyectos de investigación o independientes, y más. Si se cuenta con cursos, especialidades, certificaciones, idiomas y otros que se alinean al puesto de trabajo, se deben incluir y resaltar”, asegura Viviana Rodríguez.

Además, con las herramientas digitales y tecnología, se pueden digitalizar y hacer mucho más atractivas las hojas de vida con formatos más creativos, dinámicos e interactivos como videos de presentación, portafolios gráficos de trabajo, y más.

Desarrolla tu marca personal en Internet

Con la pandemia, la digitalización se aceleró y con ello las plataformas, redes sociales y otras herramientas digitales son vitales en todos los procesos. Ahora, es a través de Internet y redes sociales que se encuentran gran parte de las oportunidades laborales, por lo que es muy importante estar presente y destacar.

La especialista recomienda armar una estrategia global para los perfiles de las redes sociales. Actualmente, es básico estar en redes sociales especializadas como, por ejemplo, LinkedIn porque es donde se puede conectar con profesionales de tu sector y encontrar varias ofertas. “Para crear esa marca personal, identifica qué es lo que te diferencia del resto, crea una estrategia y un plan de acción y crea perfiles en las redes o plataformas para profesionales. Así, resultará más sencillo encontrar tu primer empleo y destacar”, añade Rodríguez.

Otra buena estrategia es inscribirse en portales de búsqueda de trabajo especializados para encontrar ofertas laborales que sean de interés y emprender procesos de aplicación. Se recomienda revisar diariamente a fin de no perderse las nuevas actualizaciones.

Construye tus redes de contacto

Parte importante del proceso de búsqueda es aprovechar los contactos que se hayan hecho durante la formación académica, también los contactos que se generaron durante los programas de prácticas, por ejemplo, además de amigos y familiares.

Se recomienda identificar cuáles de esos contactos son clave para el tipo de trabajo o sector al que se quiere apuntar y con ello correr la voz de que se está buscando empleo.

Mientras más personas sepan que estás buscando trabajo, más posibilidades tendrás de que se acuerden de ti si se enteran de alguna oportunidad.

Muestra a las empresas tu interés por formar parte de ellas

No te limites a entregar el currículum y esperar. La experta recomienda hacer un seguimiento del estado de tu candidatura ya que es una manera eficaz de mostrar a la empresa que te interesa trabajar para ella. De esta forma aumentarás significativamente tus posibilidades de éxito.

Si se logra una entrevista de trabajo, esta es una gran oportunidad para demostrar tu actitud e interés. Se pueden hacer preguntas como: hacia dónde va la empresa y qué perspectivas de futuro tiene.

Es clave tratar de adaptar tus habilidades a ese discurso, ya que puede marcar la diferencia a la hora de escoger a un candidato u otro.

Insiste. No te dejes vencer a la primera. Ante un no, no te desanimes. Aprovecha la ocasión de aprender de la situación para que no vuelva a repetirse. Así, en tus próximos encuentros podrás seguir transmitiendo ilusión y entusiasmo.