Uno de los grupos más grandes del R&B y la música pop nació hace sesenta años en la ciudad de Detroit.

Hace sesenta años, desde los clubes y estudios del “motor town” de los Estados Unidos, Detroit, salió un grupo de jóvenes mujeres, The Supremes, que se convirtió con sus armonías y sonido en un fenómeno global.

Algunas de las canciones más icónicas de los años sesenta son parte de su repertorio y no son lo mismo sin sus icónicas voces, especialmente la de una joven Diana Ross. Íconos el R&B, del pop y de uno de las grandes influencias de la música, ellas eran The Supremes.

Aunque curiosamente empezaron su carrera llamándose “The Primettes”, para el momento en el que consiguieron sus primeros éxitos con canciones icónicas Where did our love go? y luego Baby love.

60 años de The Supremes

Estas fueron las primeras dos de un total de 12 canciones que llegarían al primer puesto en las listas. Incluso después de la emotiva despedida de Diana Ross en 1970, en el Frontier Hotel de Las Vegas (la última canción que cantaron fue Someday we’ll be together), el grupo siguió sacando éxitos inolvidables siete años más y siendo una de las grandes influencias de la música pop por décadas.

Para celebrar este aniversario, les traemos una playlist que no solo recopila algunos de los grandes clásicos de The Supremes sino también de los artistas que influenciaron dentro y fuera de Motown.

Desde las canciones de solista de Diana Ross hasta los memorables hits de Marvin Gaye, esta es una celebración de este sello discográfico y sus primeras superestrellas.

Escuche esta playlist en:

