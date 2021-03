80 fiestas clandestinas y eventos públicos fueron suspendidos en Quito

80 fiestas clandestinas y eventos públicos fueron suspendidos este fin de semana en Quito. Las autoridades no logran controlar la indisciplina de la ciudadanía y les preocupa la situación a pocos días del feriado de Semana Santa.

En una de las fiestas clandestina suspendidas en el sector de Tumbaco, al nororiente de Quito, se encontraron a más de 400 personas en estado etílico. Entre los asistentes estaban menores de edad.

Asimismo en el sector de Lumbisí también se intervino una fiesta con más de 200 personas. Durante la intervención se registro agresiones a los funcionarios públicos.

A pesar de la difícil situación que atraviesa la capital por la pandemia, las autoridades no logran controlar las fiestas clandestinas y eventos públicos.

En este fin de semana, las autoridades gubernamentales y municipales suspendieron más de 80 fiestas clandestinas y eventos públicos en toda la ciudad.

Además de los eventos clandestinos, las autoridades evidencia un incremento de libadores en las calles e irrepeto a las medidas en los espacio públicos donde se realizan eventos deportivos, corridas de toros y peleas de gallos.

Christian Paredes, intendente encargado de Pichincha, señala que «la gente no tiene una consciencia» y por ello no sirve de nada los operativos en los siete días o en las 24 horas si la ciudanía no colobara.

Más detalles sobre la intervención de fiestas clandestinas y eventos públicos en Quito en el siguiente video: