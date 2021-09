A la playa con los Beach Boys

El grupo musical que definió el sonido de las costas de EE.UU. nos transporta a la playa con esta playlist.

Los Beach Boys básicamente inventaron la música para la playa. No es cuento: de las dos corrientes que existen de lo que se llama “surf rock” o “surf music”, una de ellas fue definida y liderada por los icónicos Beach Boys, con sus armonías perfectas y sus guitarras que evocan los sonidos californianos de artistas como Dick Dale.

“El sonido de los jóvenes”, como lo llamaba Brian Wilson en su época, y no podemos negar que hay algo juvenil, juguetón en la manera en la que esta música suena, en la manera en la que nos hace pensar en playas, palmeras, surf y buenos tiempos.

Para quienes tienen la oportunidad de pasar unos días en la playa después de meses de encierro, o para quienes sentirse entre la arena y el agua pese a estar en casa, tenemos una playlist con la mejor música de los Beach Boys, aquella que nos llega como el viento con olor a mar, como los rayos de sol.

Días de playa con los Beach Boys

En esta selección puede encontrar canciones como Good vibrations , con el particular sonido de su theremin y sus movidas melodías; las tiernas notas de Wouldn’t it be nice que nos hacen sentir en un sueño; la descripción de islas y playas paradisíacas que nos trae Kokomo con el mejor ritmo musical; el sonido de su éxito Surf’s up que evoca diversión y felicidad ante las olas que llegan a la playa.

Podríamos decir que la playa es un espacio físico como un estado mental. Y si es así, entonces esta selección llena de los sonidos de los Beach Boys es lo que necesita nuestra mente para llevarnos lejos, para hacernos sentir el sol en nuestra piel, para arrullarnos con el sonido de las olas.

