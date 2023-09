Las cifras de deserción escolar el país en los últimos años está entre 1,7 y 2,1%. En las calles del Ecuador es fácil ver en los semáforos como niñas y niños acompañan a sus padres a trabajar.

Según el Ministerio de Educación, este año, para el régimen Sierra y Amazonía todavía no se han matriculado algo más de 38 mil niños si se compara con el 2022.

Muchos padres cuentan que su condición económica no les permite enviarlos a estudiar. La falta de recursos, la migración y el trabajo infantil son los tres factores que ha identificado el Ministerio de Educación que inciden para que los niños no regresen a las aulas o simplemente no se inscriban.

Las cifras comparativas entre el año 2022 y 2023 revelan que al menos 38 238 niños y niñas no se han matriculado a este año escolar.

Para la viceministra de Educación, Diana Castlellanos, «puede ser que de esta cifra puede ser que hay una cifra mayor de personas que se graduaron frente a las población de tres a cuatro años, que son quienes ingresan al sistema educativo».

También señala que esta cifra puede variar pues aún están en período de matrículas extraordinarias. Sin embargo, la deserción escolar es una realidad y ha ido en aumento en el Ecuador.

La cifras muestran que en el año lectivo 2021-2022 el 2,11% de alumnos abandonó la escuela. Para el año lectivo 2019-2020 la cifra era de 1,73%.

