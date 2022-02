Abuelita fue abandonada en un cajero automático

A través de redes sociales se viralizó un caso de abandono a una anciana. Con gran indignación usuarios de Facebook y Twitter se manifestaron en apoyo a la adulta mayor.

La historia de la señora causó conmoción al asegurar que pasa varias noches junto a un cajero automáticoesperando a su hijo.

El hombre, de nombre Edgar Mendoza, le prometió que regresaría por ella.

El hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Según reportes del portal de noticias boliviano Unitel, varias noches pasaron luego de que octogenaria fuera ubicada durmiendo junto a un cajero automático ubicado en una de las zonas más comerciales de la ciudad.

Situación

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme”

“Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, aseguró la mujer.

Indignación

Apenas salió a la luz la historia, miles de personas se solidarizaron con la adulta mayor.

Al lugar muchas personas llevaron alimentos, bebidas, ropa y frazadas para combatir el frío de la capital boliviana.

Funcionarios de la Defensoría municipal de La Paz señalaron que se pondrán al frente de la situación.

Aseguran que su intención es trasladar a esta persona a una casa hogar, con el objetivo de que algún familiar la recoja.

Sin embargo, las autoridades mencionaron que pese a los esfuerzos ella se niega a irse del lugar y sigue firme en su intención de quedarse en el cajero a la espera de su hijo.

“Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar”, indicó una funcionaria.