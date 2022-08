Abuelita narró un gol de Messi con un final inesperado

Abuelita encontró una forma particular para narrar un gol del argentino Lionel Messi, lo que la mujer no sabía es que su nieta la estaba grabando.

¿Cómo fue el gol?, pregunta su nieta y la abuelita no duda en narrar, a su manera muy argentina.

Pero con lo que nadie contaba es que la mujer se iba a tomar tan en serio el relato que terminó en el piso.

En su intento por mostrar cómo había marcado el gol el astro argentino, la abuelita no calculó la distancia de su silla y cayó.

Sin embargo, no tardó en levantarse y asegurar a su nieta que estaba bien. “Se me resbaló la silla. No te asustes” dice mientras sonríe y se incorpora nuevamente.

Esta señora contando cómo fue el último gol de Messi me dio años de vida.🥹

El final del video es medio tragicómico.



[vía /tatiddiblasi en tiktok] pic.twitter.com/FQR3yLUkfm — Luciana⚽️ (@LuliAriasL) August 9, 2022

El video que fue tomado de la cuenta de TikTok de tatiddiblasi y publicado en Twitter ya cuenta con más de 6500 reproducciones y cerca de 22 mil Me gusta.

“Qué belleza, lo más lindo que pude ver hoy, no es sílo fútbol” comentó una de las usuarias de la red social.

Otro usuario escribió “Por un momento pensé que posta iba a replicar la chilena”.

Mientras que, el video original ya cuenta con más de 168 mil reproducciones, 31 mil Likes y 878 comentarios.

