AC Milan venció al Inter y se proclamó campeón de la Supercopa de Italia

El AC Milan, que perdía 2-0, dio la vuelta al marcador ante su gran rival Inter de Milán (3-2) para conquistar la Supercopa de Italia, este lunes 6 de enero en Riad (Arabia Saudita).

El Inter, que había conquistado el título en 2021, 2022 y 2023, parecía encaminado a un triunfo sin sobresaltos gracias a su capitán argentino Lautaro Martínez (45+2), que sólo había marcado un gol en dos meses, y a Mehdi Taremi, titular en lugar del delantero francés Marcus Thuram, que gozó de descanso (47).

Pero como ya hiciera en la semifinal contra la Juventus de Turín (2-1), dio la vuelta a un resultado adverso después de la pausa.

El francés Théo Hernandez devolvió las esperanzas a los ‘rossoneri’ de libre directo (52 minutos). El equipo dirigido por Sergio Conceiçao se lanzó al ataque y logró la igualada por medio del estadounidense Christian Pulisic (80).

Y el delantero inglés Tammy Abraham, que había saltado desde el banquillo (77), dio a los suyos la victoria en el tiempo añadido (90+3).

Fue la octava Supercopa conquistada por el AC Milan en su historia, a una del récord de la Juventus de Turín (9), y la primera para el equipo lombardo desde 2016.

