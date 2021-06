Accidente de un globo aerostático deja cuatro muertos y un herido

Al menos cuatro personas murieron este sábado y una quinta resultó herida después de que un globo aerostático chocara contra una línea de alta tensión en Alburquerque, en el estado de Nuevo México (EE.UU.), así lo confirmó el Departamento de Policía en su cuenta de Twitter.

El accidente se produjo en la zona de la Avenida Central y el Boulevard Unser, donde se ha suspendido la corriente eléctrica debido al suceso. Se conoce que tras el accidente del globo aerostático resultó herida una persona, que está hospitalizado y su condición es «inestable».

El portavoz de la Policía de la ciudad, Gilbert Gallegos, dijo en declaraciones al diario local Alburquerque Journal que los médicos se afanan en salvar la vida de esa persona.

«Es una situación muy trágica. Nuestros agentes que llegaron primero a la escena pasaron por un momento duro cuando vieron lo que vieron. Estas cosas son horribles cuando ocurren», indicó sobre el accidente del globo aerostático.

We have found what appears to the be envelope of the hot air balloon that crashed. We know 4 people are dead and 1 person is severely injured from this incident. @koat7news @ABC pic.twitter.com/kWHodvL6Y3