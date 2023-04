Funcionaria del Ministerio de Educación denuncia acoso laboral y sexual

Mercedes*, una funcionaria del Ministerio de Educación, denuncia a su jefe por acoso laboral y sexual. Los hechos habrían ocurrido en la Dirección Distrital de Educación de Quitumbe, en el sur de Quito, donde ambos trabajaban.

En una entrevista con Teleamazonas, Mercedes cuenta que «desde que entré a ese lugar, para mí fue un infierno y hasta el día de hoy no termina». Su jefe, dice la funcionaria, se aprovechaba de que le gustaba ponerse vestidos y tacones, y «me tocaba, me obligaba a que lo bese, me encerraba en el archivo».

Además, si ella se negaba, el hombre «se ponía a llorar y me decía que solo yo le puedo ayudar», dice la víctima. Por mucho tiempo, Mercedes no dijo nada, pero la situación se volvió insostenible y entonces decidió denunciar el acoso.

Lea también:

Sin embargo, no recibió apoyo. Mercedes tiene una discapacidad psicosocial del 45%, por lo que muchas veces tuvo que ausentarse del trabajo y eso fue usado en su contra. Desde que hizo público el acoso del que era víctima, dice la mujer, su situación empeoró. Además, siente que como represalia en represalia, funcionarios de la entidad incluso abrieron un sumario administrativo en su contra.

«Dicen que los certificados médicos no emitieron los doctores, que yo los he adulterado, pero, ¿cómo voy a alterar un certificado médico del IESS?, cuestiona.

Mercedes busca justicia e incluso le ha escrito cartas a la Ministra de Educación, María Brown, y al presidente Guillermo Lasso. La funcionaria quiere que su caso se conozca, pero no ha recibido ninguna respuesta.

La Secretaría de Educación de Quito dice que tiene conocimiento del caso y asegura que se han tomado medidas. Una de ellas, por ejemplo, fue trasladar a Mercedes a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación para que pueda trabajar lejos de su presunto agresor.

Además, el Ministerio de Educación habría iniciado un sumario administrativo contra el jefe de la funcionaria. Sin embargo, la decisión la debe tomar el Ministerio de Trabajo. El presunto agresor habló con Teleamazonas y negó las acusaciones en su contra.

Más detalles en el siguiente video:

También en Teleamazonas: