Acróbata recorrió una cuerda de 500 metros entre dos cerros a 80 metros de altura

El acróbata francés Nathan Paulin, autor de varios récords mundiales, recorrió este sábado una distancia de 500 metros entre dos impresionantes cerros de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, suspendido a una altura de 80 metros.

Descalzo y sobre una fina cinta de 2,5 centímetros de grosor, el célebre equilibrista atravesó con delicadeza, como si estuviera flotando, el espacio que separa los morros de Babilônia y Urca, muy cerca del Pan de Azúcar, una de las principales atracciones turísticas de Río.

El joven, nacido en 1994, completó los 500 metros en una media hora, ante la atenta mirada de vecinos y turistas que siguieron con atención la espectacular maniobra desde playa ‘Vermelha’ (Roja), situada entre los dos cerros.

Paulin llevó a cabo este hecho extremadamente concentrado y atado a la cinta con una cuerda de seguridad. Las imágenes muestran como «voló» sobre la franja de arena entre los aplausos y los vítores de la multitud.

French acrobat, Nathan Paulin, made a daring feat on Saturday, dazzling onlookers as he walked across a tightrope strung between Babilonia Hill and Urca Hill near Pao de Acucar Mountain in Rio de Janeiro, Brazil.#CGTNAmerica pic.twitter.com/mcGqOmR5FP