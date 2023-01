Reconocido actor de ‘Merlina’ es acusado de abuso sexual y violación

La popular serie de Netflix “Merlina” no solo se volvió tendencia por la trama y las recomendaciones que recibió a nivel mundial. Hay una polémica que envuelve a un actor de la serie que está acusado de abuso sexual y violación.

El actor que interpreta a Xavier Thorpe, Percy Hynes White, fue acusado de abuso sexual y violación a través de una fan que narró lo sucedido a través de Twitter. Por ello, este tema rápidamente se volvió en viral.

La usuaria @milkievich abrió un hilo en la plataforma mencionada para contar que Percy y sus amigos supuestamente invitaban a su casa mujeres, las emborrachaban y drogaban para tener sexo con ellas sin su consentimiento.

Tras la publicación, salieron a la luz relatos similares de otras mujeres sobre el actor de 21 años, situaciones que sucedieron en la época escolar, cuando Percy tenia 17 años.

Pero eso no es todo, también es acusado de tener actitudes racistas, manipular a sus víctimas y crear cuentas falsas para propinar mensajes misóginos.

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you