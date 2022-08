Uno de los actores de ‘Mi pobre angelito’ fue acusado de violación

El actor Devin Ratray, conocido por la película “Mi pobre angelito”, está bajo investigación en Nueva York luego de que fue acusado de violar a una mujer en 2017.

Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister, uno de los hermanos de Kevin en la película, supuestamente atacó a Lisa Smith en su apartamento de Manhattan, Estados Unidos, hace cinco años, según CNN.

De acuerdo a la versión de la joven, el actor, de 45 años, la drogó antes de agredirla sexualmente. Ella lo denunció ante las autoridades poco después del ataque sexual.

Agresión

Smith dijo que se reunió con Ratray para tomar una copa junto con su hermano y otro amigo. Más tarde fueron al apartamento de Ratray, donde afirmó que el actor la drogó, informa Infobae.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, aseguró Smith.

De acuerdo a Infobae, la mujer afirmó que el ataque duró una “eternidad” y que solo pudo recuperar el control de su cuerpo alrededor de las 14h00 del día siguiente cuando huyó del apartamento.

Ratray negó las acusaciones en su contra y dijo que “no tuvo relaciones sexuales” con Smith.

Otra acusación

El actor fue arrestado el año pasado por cargos de violencia doméstica. Su novia lo acusó de intentar estrangularla durante una discusión. Sin embargo, fue liberado tras el pago de una fianza de USD 25.000 y se declaró inocente.

Fuente: Infobae.com