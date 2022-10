Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’, revela que lleva 10 años de abstinencia sexual

Marcela Posada, la actriz que interpretó a Sandra Patiño, ‘La Jirafa’ en la exitosa novela ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló que hace diez años optó por vivir sin una pareja sentimental.

Tras un largo periodo, en el que también mencionó que mantiene abstinencia sexual, la colombiana se sinceró y aseguró que su decisión es una muestra de ‘amor propio’.

En una entrevista con el programa La Movida, de la cadena RCN, la mujer detalló que no tiene interés en «amores pasajeros» y tampoco le llama la atención tener citas.

De acuerdo a sus declaraciones, en todos estos años ha encontrado el equilibrio en su autoestima.

«Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir. Yo, Marcela Posada, no lo necesito», expresó.

Marcela Posada admite que no ha tenido muy buenas experiencias en cuestiones del amor, haciendo referencia al breve romance que mantuvo con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, que falleció en enero 2019.

Según dio a entender, el guionista colombiano habría tenido un estilo de vida agitado.

«Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó», mencionó.

Fuente: rpp.pe