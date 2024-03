La actriz mexicana, Consuelo Duval, fue operada para extraerle la vesícula

La reconocida actriz mexicana, Consuelo Duval, sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, que fue sometida a una intervención quirúrgica para extraerle la vesícula.

La comediante, famosa por su papel como Federica en la exitosa serie ‘La Familia P. Luche’, compartió detalles sobre su experiencia hospitalaria y su pronta recuperación, este lunes 25 de marzo de 2024.

«Me operaron el sábado (23 de marzo de 2024), fue una cirugía que que estaba programada para enero pero le pregunte al doctor si podíamos hacer tiempos porque había una gira de por medio en toda la República mexicana y con una adecuada alimentación logramos que la vesícula aguantara. Quiero decirles que estoy bien, agradezco los mensajes de cariño», indicó Duval a través de sus historias de Instagram.

La noticia llegó cuando Duval publicó una imagen desde su habitación hospitalaria, donde se la veía tranquila y rodeada de detalles reconfortantes, como un peluche de perro y una ratita, así como flores. En el mensaje, que acompañaba la imagen, la actriz explicó brevemente lo sucedido y agradeció el apoyo de sus seguidores.

«Ya me curé, sí, me quitaron la vesícula, si estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba…», compartió Duval en el video, que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Lea también:

La actriz, conocida por su espontaneidad y humor, no perdió la oportunidad de hacer una broma sobre su condición postoperatoria, afirmando que ahora es «una mujer desvesiculada». Pese a la operación, Consuelo Duval mostró su buen humor y agradeció el apoyo recibido.

«Me siento muy bien; un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda madre», expresó la actriz en el video, tranquilizando a sus seguidores sobre su estado de salud actual.

Además, anunció que continuará su proceso de recuperación en casa, agradeciendo a todos los que la cuidaron y arroparon durante su estancia en el hospital.

Este incidente de salud llega después de que Duval enfrentara un robo en su casa el pasado diciembre, una situación que quedó resuelta con la detención de los responsables.

Los fanáticos de la actriz han enviado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales, mostrando su cariño y admiración por esta figura del espectáculo mexicano.

También en Teleamazonas: