La icónica ‘Milf’ de la saga de películas ‘American Pie’ alcanzó a ser tendencia en los recientes días por sus últimas declaraciones. Jennifer Coolidge, la actriz interpreta a Jeanine Stifler, la madre de Stifler, dijo a la revista Variety que consiguió “mucha acción sexual a raíz de ‘American Pie’“.

A sus 60 años de edad, Coolidge aseguró que “Hubo tantos beneficios al hacer esa película”. “Quiero decir, habría como 200 personas con las que nunca me habría acostado“. En la primera película, que data de 1999, el personaje de Coolidge tiene una aventura con el amigo su hijo llamado Paul Finch, interpretado por Eddie Kaye Thomas. De ahí, lo que seguiría estaba relacionado a ser el sueño húmedo de muchas personas.

Coolidge ha interpretado al espontáneo personaje en hasta cuatro entregas de la saga: ‘American Pie’ (1999), ‘American Pie 2’ (2001), ‘American Pie: ¡Menuda boda!’ (2003) y ‘American Pie: El reencuentro’ (2012).

En la misma entrevista, Coolidge agregó: «Quizás conseguí una atención especial porque la gente vio a la madre de Stifler como una rubia muy legal». Sin revelar más detalles, la siguiente parte de la conversación habló sobre el nuevo proyecto, la serie The White Lotus, en donde interpreta a Tanya McQuoid, y que se transmite por HBO.

Aparte de Coolidge, la comedia dramática también cuenta con las participaciones de Sydney Sweeney (Euphoria) y Alexandra Daddario (Guardianes de la bahía). La mama de Stifler comentó que casi rechaza ese papel porque pensó que no estaba en buena forma.

“Quería lucir de cierta manera cuando estás en una película… No estaba lista para esta genial oportunidad. Se demuestra que siempre debes estar en la mejor forma porque simplemente no lo sabes”, dijo, y agregó que un amigo la convenció de tomar el papel. “Es un milagro lo que sucedió. Qué casualidad, ¿sabes?”, dijo. “Simplemente no puedo creerlo”, concluyó.

Con información de | CNN/BBC Mundo