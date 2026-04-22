Fecha de publicación 22 abr 2026 - 08:13
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John Reimberg: 'Garantizaremos la libre circulación de pasajeros y familiares hacia los aeropuertos'
"Garantizaremos la libre circulación de pasajeros y familiares hacia los aeropuertos" indicó John Reimberg, ministro del Interior, sobre medidas de seguridad en el toque de queda.
Además anunció los protocolos para asegurar que el flujo hacia las terminales aéreas no se vea interrumpido, permitiendo que tanto viajeros como sus acompañantes se desplacen sin contratiempos ante posibles restricciones o controles.