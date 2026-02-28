Actualizada: 28 feb 2026 - 14:27
Noticiero, sábado 28 de febrero del 2026|24 Horas | Ecuadorv
Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Central de este sábado 28 de febrero del 2026. Con Astrid Singre.
