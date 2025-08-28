Alegría Crespo: Acuerdo ministerial promueve la transparencia y regula costos escolares

Alegría Crespo, ministra de Educación, Cultura y Deportes, señaló que existe un acuerdo ministerial que promueve la transparencia y regula los costos, para que uniformes, útiles, plataformas y textos escolares no superen el valor del décimo cuarto sueldo. Aclaró además que no puede haber ningún tipo de direccionamiento hacia proveedores específicos, en el marco del inicio de clases en la Sierra y Amazonía.