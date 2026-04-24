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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 24 abr 2026 - 08:50

Carlos Coronel: 'El 58% de la ciudadanía aún no le encuentra sentido a la estrategia de seguridad'

"El 58% de la ciudadanía aún no le encuentra sentido a la estrategia de seguridad", señaló Carlos Coronel, consultor de Ciees, sobre sobre la percepción social en el tema de seguridad.

Coronel destacó que existe una importante brecha entre el apoyo a medidas restrictivas como el toque de queda y la comprensión de un plan integral de seguridad, señalando que la mayoría de los ecuatorianos perciben una falta de dirección clara en las políticas gubernamentales contra el crimen.

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