Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 23 ene 2026 - 08:29

David Rosero: 'Vamos a tener Fiscal este año'

'Vamos a tener Fiscal este año', explicó David Rosero, consejero Cpccs, sobre elección Fiscal General del Estado.

Nuestra TV