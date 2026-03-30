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Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 30 mar 2026 - 10:12

Diana Atamaint: 'Las organizaciones políticas tienen claridad de los tiempos'

Las organizaciones políticas tienen claridad de los tiempos, indicó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Además explicó que el CNE analizó los desafíos logísticos y los plazos técnicos que rigen la organización de las elecciones en Ecuador para este 2026. De esta forma se busca garantizar que todos los actores lleguen en igualdad de condiciones a las urnas.

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