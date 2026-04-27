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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 27 abr 2026 - 08:39

Franciso Borja: 'El incumplimiento de metas fiscales obligará a una mayor rigurosidad este año'

"El incumplimiento de metas fiscales en 2025 obligará a una mayor rigurosidad este año", señaló Francisco Borja, profesor de economía de la USFQ, sobre el préstamo del FMI.

Borja advirtió que, tras no haber alcanzado los objetivos pactados con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, el Gobierno ecuatoriano enfrenta ahora una vigilancia más estrecha y condiciones de ajuste más severas para acceder a nuevos desembolsos.

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