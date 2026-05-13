Gian Carlo Loffredo: 'La ciudadanía también tiene que hacer sacrificios'

"La ciudadanía también tiene que hacer sacrificios" destacó Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, sobre la defensa de la vigencia del toque de queda en Ecuador.

Loffredo reconoció que las restricciones a la movilidad generan incomodidad, pero sostiene que estas medidas son aceptadas por la mayoría de la población como parte del respaldo al Bloque de Seguridad. Según el ministro de Defensa, el éxito en la lucha contra la delincuencia requiere una colaboración activa y la comprensión de los ciudadanos ante las limitaciones impuestas por el estado de excepción.