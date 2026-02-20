Actualizada: 20 feb 2026 - 08:19
Nataly Morillo:'No se va a eliminar ningún proyecto social'
'No se va a eliminar ningún proyecto social. Nosotros no haríamos esto', Nataly Morillo, ministra de Gobierno, sobre la reforma del Cootad.
