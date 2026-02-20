Noticias, jueves 19 de febrero 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticias, viernes 20 de febrero del 2026 | 24 Horas | Guayaq...

Noticias, viernes 20 de febrero del 2026 | 24 Horas | Guayaq...

Noticias, viernes 20 de febrero del 2026 | 24 Horas | Quito

Nataly Morillo:'No se va a eliminar ningún proyecto social'

'No se va a eliminar ningún proyecto social. Nosotros no haríamos esto', Nataly Morillo, ministra de Gobierno, sobre la reforma del Cootad.