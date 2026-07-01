Santiago Guerrero: 'Hemos sido demasiado crueles como hinchas con Enner Valencia'

"Hemos sido demasiado crueles como hinchas con Enner Valencia, hay que entender que nos ha costado tener un buen delantero" indicó Santiago Guerrero, periodista y editor deportivo de Primicias, sobre las críticas al delantero ecuatoriano.

Guerrero cuestionó el ensañamiento de un sector de la afición hacia el excapitán y goleador histórico del equipo. Argumentó que el entorno futbolístico local a menudo carece de memoria y perspectiva histórica, olvidando las enormes dificultades estructurales que arrastra Ecuador para producir delanteros centros con roce internacional y efectividad comprobada en torneos de élite.