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Entrevistas en 24 Horas

Actualizado: 05 nov 2026 - 08:52

Stephanie Macías: 'Se votó con el bolsillo'

Dado que el costo de vida y la inflación golpearon de forma directa la economía familiar, el bolsillo de los ciudadanos se consolidó como el factor decisivo en las urnas tanto para el electorado estadounidense como para la comunidad latina, aseveró Stephanie Macías, consultora estratégica e investigadora.

Según Macías, el resultado electoral refleja un voto pragmático donde las prioridades financieras superaron los debates ideológicos tradicionales, planteando nuevos retos de gobernabilidad y estrategia política para los próximos años.

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