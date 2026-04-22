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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 22 abr 2026 - 08:36

Víctor Álvarez: 'El Ministerio de Salud debe dejar de ser un organismo político'

"El Ministerio de Salud debe dejar de ser un organismo político y transformarse en técnico" señaló Víctor Álvarez, coordinador del observatorio médico de Pichincha, sobre la crisis sanitaria.

Álvarez sostuvó que la solución a los problemas estructurales del sistema sanitario requieren una despolitización profunda de la cartera de Estado, priorizando la capacidad técnica en la gestión hospitalaria y administrativa.

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