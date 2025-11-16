Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

24 Horas

Actualizada: 16 nov 2025 - 17:23

Flash informativo de #Opción2025 con los pormenores de la jornada electoral

Flash Informativo de Opción 2025. Jornada electoral de la consulta popular y referéndum junto a Milton Pérez y Liz Valarezo.

Nuestra TV