Actualizada: 04 ene 2026 - 22:25
Compartir
Noticias, domingo 4 de enero del 2026 | 24 horas | Ecuador
Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Estelar de este domingo 4 de enero del 2026. Con Milton Pérez .
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 04 ene 2026 - 22:25
Compartir
Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Estelar de este domingo 4 de enero del 2026. Con Milton Pérez .