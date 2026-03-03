AMT confirma que la Revisión Técnica Vehicular se reanuda en Quito desde este miércoles 4 de marzo

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirma que la Revisión Técnica Vehicular se reanuda en Quito desde este miércoles 4 de marzo de 2026. Los propietarios de los autos ya podrán agendar un turno para la revisión, desde este martes 3 de marzo, a través de la página www.amt.gob.ec

En febrero los vehículos con placas que terminan en dígito 1 no pudieron cumplir con la revisión técnica, que es un requisito para la matriculación. Esto ocurrió debido a la suspensión del servicio en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tras el denominado caso Jaque.