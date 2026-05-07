Noticias, jueves 7 de mayo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

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Noticias, jueves 7 de mayo del 2026| 24 Horas | Quito

Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este jueves 7 de mayo del 2026. Con Stephany Paz.