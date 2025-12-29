Noticias, lunes 29 diciembre del 2025 | 24 Horas | Guayaquil

Noticias, lunes 29 diciembre del 2025 | 24 Horas | Ecuador

Noticias, lunes 29 diciembre del 2025 | 24 Horas | Guayaquil

Noticias, lunes 29 de diciembre del 2025 | 24 Horas | Quito

Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este lunes 29 de diciembre del 2025. Con Stephany Paz.