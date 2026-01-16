Joven ecuatoriano ascendió al Cotopaxi utilizando solo una pantaloneta y equipo básico

En medio de la nieve y el frío del Cotopaxi, el joven ecuatoriano Juan Neira, ascendió a la cima de uno de los volcanes activos más altos del mundo, vistiendo solo una pantaloneta. Esta hazaña la completó en diciembre de 2025.

Neira subió a la cima del Cotopaxi vistiendo solo una pantaloneta y equipo básico, como zapatos especiales y casco. Tampoco ocupó oxígeno.

El clima al momento de la subida era de entre 1 y 3°C, según el quiteño de 38 años, pero ya en la cima bajó un par de grados.

Sin embargo, lo que parece una hazaña imposible para Neira fue una oportunidad de poner en práctica todo lo que ha aprendido y su preparación de más de 10 años.

Neira es el primer ser humano en ascender los 5 987 metros del Cotopaxi vistiendo solo una pantaloneta, con una mochila y sin oxígeno. Además, completó el ascenso en dos horas y media.

Para el instructor de terapia de frío, la meditación y el paso rápido le permitieron conservar el calor. Aunque no tuvo miedo, sintió cierto temor por una tormenta que cayó cerca de su grupo.