Alerta por bajas temperaturas en la Sierra, incluso bajo cero, desde el 19 al 22 de marzo

En la Sierra ecuatoriana se registrarán bajas temperaturas del 19 al 22 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por un descenso de temperaturas nocturnas en la región Sierra y zonas de alta montaña del país.

Las bajas temperaturas se registrarán en las madrugadas, desde la 01:00 del 19 de marzo hasta las 07:00 del 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas más bajas se registrarán principalmente entre las 03:00 y 06:00, con mayor intensidad los días 19, 20 y 22 de marzo.

En contraste, durante las horas diurnas se prevé un ambiente con temperaturas elevadas y niveles muy altos de radiación ultravioleta.

Las condiciones climáticas variarán según la provincia, con registros que podrían descender hasta los 5 °C e incluso con temperaturas bajo cero en sectores de mayor altitud.

Alerta por altos índices de radiación hasta el 22 de marzo

Las zonas más afectadas serán Carchi, Pichincha, Cotopaxi, áreas altas de Tungurahua, así como Chimborazo, Cañar y Azuay. El Inamhi advierte que posiblemente se registren heladas en zonas elevadas de Cotopaxi.

El organismo explicó que este escenario se produce por el ingreso de masas de aire seco en niveles medios de la atmósfera provenientes del oeste, lo que reduce la nubosidad durante la noche y la madrugada en el Callejón Interandino.

Esta condición favorece la pérdida de calor acumulado durante el día, intensificando el enfriamiento nocturno. La disminución de la nubosidad “favorece la pérdida de energía nocturna (irradiación)”.

¿Posibles consecuencias?

Según el Inamhi, el descenso de la temperatura nocturna puede provocar: