¡Conmoción en Ecuador! bebé de seis meses muere tras ser golpeada por su padre

Una bebé de seis meses murió tras una serie de golpes de su padre.

Una bebé de seis meses murió luego de ser golpeada por su padre dentro de su casa en el sector de Menfis Central, en Loja, la noche del sábado 6 de diciembre de 2025.

La Policía Nacional informó que el agresor fue detenido horas después del crimen en la misma ciudad. Se trata de un extranjero de 34 años, padre de la niña.

Según información preliminar, el hombre llegó en estado etílico a su casa y agredió a su esposa y luego a su hija. La niña fue arrojada al piso y recibió fuertes golpes.

La madre pidió auxilio y los vecinos acudieron a ayudarla. La bebé fue trasladada al hospital Isidro Ayora, pero falleció enseguida a pesar de que los médicos intentaron reanimarla.

Medios locales citaron a los médicos que atendieron a la menor y relataron que la niña llegó con los signos vitales bajos y presentaba lesiones visibles en el cuerpo y cabeza.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Centro Forense de Loja para los exámenes respectivos. Mientras que el padre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Ecuador registra la mayor cantidad de muertes de mujeres entre el 1 de enero y 15 de noviembre de 2025, según datos difundidos por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

De acuerdo con los datos, se han registrado 349 femicidios en el país. Incluyendo casos íntimos, familiares, sexuales, transfemicidios y crímenes en sistemas criminales.