Cuenca conmemoran 206 años de la gesta libertaria del 3 de noviembre de 1820

Cuenca celebra más de dos siglos de historia, tradición y soberanía este 3 de noviembre

Cuenca conmemora este 3 de noviembre de 2026 los 206 años de su independencia. La ciudad recuerda la gesta del 3 de noviembre de 1820. Más de dos siglos después, su historia, gastronomía, arquitectura y tradiciones mantienen viva la identidad cuencana.

La independencia de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca se proclamó el 3 de noviembre de 1820, cuando los patriotas locales organizaron un levantamiento para terminar con el dominio español.

Este proceso convirtió a Cuenca en la tercera ciudad del actual Ecuador en declarar su independencia, después de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, y Quito, cuyo primer movimiento independentista ocurrió el 10 de agosto de 1809.

Tomás Ordóñez y José María Vázquez de Noboa, protagonistas de la gesta

Los acontecimientos comenzaron después de que los patriotas conocieran la independencia de Guayaquil. Ese hecho impulsó a los cuencanos a organizar un Cabildo abierto para proclamar la libertad de la ciudad.

Una de las primeras iniciativas estuvo a cargo de Tomás Ordóñez, teniente de infantería, pero el intento fue reprimido por las autoridades españolas en la Plaza Central.

Posteriormente, los patriotas buscaron el apoyo del gobernador de la provincia, Antonio Díaz Cruzado, quien habría aceptado colaborar con la causa independentista.

Sin embargo, el acuerdo fue descubierto antes de concretarse y el funcionario terminó detenido y trasladado a Quito.

Tras su ausencia, el alcalde constitucional José María Vázquez de Noboa asumió sus funciones y continuó con los preparativos para el levantamiento.

El 3 de noviembre de 1820, los patriotas ejecutaron un plan para conseguir armas mediante el desarme de la escolta militar. Bajo el liderazgo de Tomás Ordóñez, se concentraron en la plaza de San Sebastián, donde recibieron el respaldo de habitantes de la ciudad.

Desde ese lugar proclamaron la independencia de Cuenca y de la provincia del Azuay. La libertad alcanzada en noviembre se consolidaría dentro del proceso independentista del territorio con la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822.

Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API Cuenca con una amplia agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. API

Cuenca, una ciudad de historia y patrimonio

Más de dos siglos después, Cuenca mantiene una identidad vinculada con su historia, su arquitectura y su producción cultural.

Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999, un reconocimiento a sus construcciones, calles y espacios urbanos que conservan elementos de la época colonial y republicana.

La ciudad también ha sido cuna de figuras ecuatorianas de la literatura, la política, las artes y las ciencias.

Entre sus representantes están César Dávila Andrade, Remigio Crespo Toral, Luis Cordero, Carlos Cueva Tamariz y el santo Hermano Miguel Febres Cordero. Sus aportes forman parte de la historia cultural del país.

Gastronomía, ríos y tradiciones que identifican a los cuencanos

Cuenca está atravesada por cuatro ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara, que forman parte de su paisaje y de la vida cotidiana de sus habitantes.

Sus orillas, parques, puentes y espacios públicos son algunos de los lugares que identifican a la ciudad y atraen a visitantes nacionales y extranjeros.

La gastronomía también ocupa un lugar importante en las celebraciones. El mote pillo, el mote sucio, el cuy asado, el hornado y otros platos tradicionales forman parte de la cocina cuencana.

A esto se suman sus artesanías, mercados, música y expresiones culturales, que mantienen vivas las costumbres transmitidas entre generaciones.

Este 3 de noviembre, Cuenca conmemora 206 años de independencia con una historia que forma parte de la memoria nacional.