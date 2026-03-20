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Ecuador

Personas aprovechan siniestro de tránsito para hurtar mercadería en carretera

Decenas de personas aprovecharon la emergencia para sustraerse los productos esparcidos en la carretera.

Siniestro de tránsito en el vía Balzar - El Empalme

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

20 mar 2026 - 15:47

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Un siniestro de tránsito se registró en la vía Balzar-El Empalme este viernes 20 de marzo del 2026. Varias personas aprovecharon el susceso y se llevaron la mercadería de un camión siniestrado.

Personas reaccionaron indignadas en videos en redes sociales ante la falta de ayuda de las personas, que solo buscaron tomar la mercadería.

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