Personas aprovechan siniestro de tránsito para hurtar mercadería en carretera

Siniestro de tránsito en el vía Balzar - El Empalme

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Balzar-El Empalme este viernes 20 de marzo del 2026. Varias personas aprovecharon el susceso y se llevaron la mercadería de un camión siniestrado.

Personas reaccionaron indignadas en videos en redes sociales ante la falta de ayuda de las personas, que solo buscaron tomar la mercadería.