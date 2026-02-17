Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Parcialmente habilitada, cerrada... así está la red vial en Ecuador este martes 17

Miles de turistas retornan a sus hogares por la red vial estatal tras cuatro días de feriado de Carnaval en Ecuador.

Estado de las vías en Ecuador este martes 17 de febrero

Prefectura de Pichincha

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

17 feb 2026 - 08:09

Unirse a Whatsapp

Por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias, la vía Tandayapa – Nono, en el noroccidente de Pichincha permanece cerrada al tránsito vehicular, la mañana de este martes 17 de febrero del 2026.

Lo mismo sucede en el kilómetro 105 de la vía San Luis- Túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la provincia de Napo, según información del sistema de seguridad ECU 911.

Por su parte, la Prefectura de Pichincha señaló que las vías Alóag – Unión del Toachi, tramo Pichincha, y Mitad del Mundo – Río Blanco se encuentran totalmente habilitadas al tránsito vehicular.

Esto tras varios deslizamientos de tierra que complicaron la movilidad durante el fin de semana, en pleno feriado de Carnaval.

Vía Alóag-Sto. Domingo será unidireccional

Los usuarios de la vía Alóag - Santo Domingo, y que retornan desde la Costa hacia la Sierra, se aplicará un contraflujo desde las 08:00 hasta las 18:00 de este martes, para facilitar la movilidad.

Además, esta carretera estará restringida al paso de vehículos de carga pesada y pasajeros. En el lapso de este tiempo se recomienda tomar rutas alternas como La Merced-Los Bancos-Calacalí.

Mire un reporte con corte de las 08:00 de las vías parcialmente habilitadas, cerradas y con restricción vehicular a nivel nacional:

Estado de Vías - Reporte

Reporte de Estado de Vías

Información actualizada sobre la red vial estatal.

Provincia Vía Estado Observaciones Vía Alterna
AZUAY CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada en el km 53, 71, 75, 91 y 96. Conducir con precaución en el km 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 y 105. El Triunfo (Manuel J. Calle) - La Troncal - Cochancay
AZUAY CUENCA - CAÑAR - ALAUSI Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada sector El Rocio N/A
AZUAY CUMBE - LA JARATA Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada en el sector La Ramada. N/A
AZUAY CUENCA - GIRON - PASAJE - MACHALA Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada en el km 50, 66, 112, 114, 118. Conducir con precaución en el km 72, 75, 80 y 123. N/A
AZUAY CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada en el sector Sacre, km 61. Conducir con precaución en el km 44, 105 y 107. Lumagpamba - Gualaceo - Sigsig
COTOPAXI ZUMBAHUA - LATACUNGA Parcialmente Habilitada Hundimiento sector Saraugsha (variante habilitada). Parroquia Tingo sector Tacajalo km 106, 79, 84, 85 deslizamiento talud interior. N/A
COTOPAXI LATACUNGA - PUJILI Parcialmente Habilitada Parroquia Tingo sector Tacajalo km 106, 79, 84, 85 deslizamiento talud interior. N/A
CHIMBORAZO RIOBAMBA - CUENCA Parcialmente Habilitada Deslizamiento de tierra sector de Nizag cantón Alausi. N/A
CHIMBORAZO ALAUSI - HUIGRA - EL PIEDRERO - EL TRIUNFO Parcialmente Habilitada Por aluvión en el ingreso a la parroquia Sibambe del cantón Alausi. N/A
CHIMBORAZO RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS Parcialmente Habilitada A causa de un deslizamiento de tierra en el sector de Gualiñag perteneciente a la parroquia de Cebadas. N/A
EL ORO SARACAY - PIÑAS Parcialmente Habilitada Solo un carril habilitado a la altura del sector Monos. N/A
EL ORO SARACAY - BALSAS Parcialmente Habilitada Habilitado un carril a la altura del restaurant Don Pepe. Balsas - Rio Pindo
EL ORO BALSAS - RIO PINDO Parcialmente Habilitada Socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras. N/A
ESMERALDAS VIA QUININDE - ESMERALDAS (SECTOR EL ACHIOTE) Parcialmente Habilitada Por trabajos en la vía a la altura del basurero municipal. Congestión vehicular a la altura de Portilla. Trabajos de los 37 puntos críticos de la vía E20. N/A
ESMERALDAS E15 LIMITES ENTRE ESMERALDAS - RIOVERDE Parcialmente Habilitada Deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias - Precaución. N/A
LOJA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME Parcialmente Habilitada Paso restringido transporte pesado (COE Celica). Varios deslizamientos sector Balzones - Arenillas. El Empalme - Macará - Saucillo - Sabanilla - Pindal
LOJA GONZANAMÁ - SOZORANGA Parcialmente Habilitada Sector Insana - Bellavista / Deslizamiento de tierra / Hundimiento. N/A
LOJA LOJA - SARAGURO Parcialmente Habilitada Sector Cenen km 13 / Hundimiento de calzada. N/A
LOJA VIA ALAMOR - ARENILLAS Parcialmente Habilitada Sector Cochurcho / Hundimiento de calzada. N/A
LOJA CATAMAYO - SAN PEDRO - LAS CHINCHAS Parcialmente Habilitada Sectores San Pedro de la Bendita / San Vicente / Las Chinchas. Habilitado camino alterno en el punto. N/A
LOJA LOJA - MALACATOS Parcialmente Habilitada Sector Nangora / Circular con precaución. N/A
LOJA EL EMPALME - MACARÁ Parcialmente Habilitada Parroquia Larama / Sector Cedral. N/A
LOJA CELICA - ALAMOR Parcialmente Habilitada Sector El Dulce. N/A
LOJA CARIAMANGA - ESPINDOLA Parcialmente Habilitada Deslizamiento y socavón sector San Antonio - Macaicanza. Paso provisional a un costado. N/A
MANABÍ ROCAFUERTE - TOSAGUA Parcialmente Habilitada Socavón en el km 187, habilitado un carril y medio. Canuto - Calceta
MANABÍ CANUTO - CALCETA Parcialmente Habilitada Socavón a la altura de Canuto. San Plácido - San Sebastián
MANABÍ SAN JOSÉ DE CHAMANGA - PEDERNALES Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada por socavón con las respectivas señaléticas. N/A
MANABÍ JIPIJAPA - LIMITE MANABI/GUAYAS (LA CADENA) Parcialmente Habilitada Afectación parcial de un carril en el km 75 de la vía Pajan - Cascol (Sitio Cañita) por hundimiento. N/A
MANABÍ TOSAGUA - BAHIA Parcialmente Habilitada Parcialmente habilitada a la altura del km 5, sector Verdun. N/A
MORONA SANTIAGO Y DE PATUCA - TIWINTZA Parcialmente Habilitada Deslizamiento de tierra en sector El Churro (Colonos) (Patuca) y Shaime. N/A
MORONA SANTIAGO MENDEZ - GUARUMALES - CUENCA Parcialmente Habilitada Deslizamientos sector El Copal, Osorancho (km 58), Santa Rosa (km 61), Chalacay (km 68), La Hermita (km 86), San Pablo, Chaullayacu. Plan de Milagro - Cuenca (Loma de la Virgen)
MORONA SANTIAGO MACAS - RIOBAMBA Parcialmente Habilitada Deslizamiento de rocas sector Las Lagunas. Deslizamientos activos sector El Tigrillo km 95 y 100. Macas - Puyo
MORONA SANTIAGO LIMON - SAN JUAN BOSCO Parcialmente Habilitada Precaución deslizamientos de tierra en el sector Paxi. N/A
MORONA SANTIAGO LIMON - GUALACEO Parcialmente Habilitada Precaución deslizamiento de tierra en el sector 7 Palmos. N/A
MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA Parcialmente Habilitada Deslizamiento de tierra en el sector Gallo Cantana (Chiguinda). Gualaquiza - El Portón - Río Negro - Vía Estatal E-594
MORONA SANTIAGO SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA Parcialmente Habilitada Precaución deslizamiento activo y peligro de material de río sobre la calzada. N/A
MORONA SANTIAGO TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA Parcialmente Habilitada Deslizamiento sector Shaime. N/A
MORONA SANTIAGO BELLA UNION - LIMON Parcialmente Habilitada Precaución deslizamiento de tierra en el sector Yananás. N/A
NAPO TENA - PUYO Parcialmente Habilitada Trabajos sobre el puente nuevo de Puerto Napo. N/A
NAPO PUERTO NAPO - AHUANO Parcialmente Habilitada Trabajos sobre el puente nuevo de Puerto Napo. N/A
NAPO SAN LUIS - TUNELES COCA CODO SINCLAIR KM 105 CERRADA Cerrada por pérdida de mesa vial. N/A
STO. DOMINGO VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS Restricción Vehicular Paso controlado con restricción para vehículos extra pesados - Puente en mal estado. N/A
SUCUMBIOS LAGO AGRIO - EL REVENTADOR Parcialmente Habilitada Sin observaciones detalladas. Coca - Loreto
SUCUMBIOS VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON Parcialmente Habilitada Mantenimiento de la vía en varios sectores: El Palmar, La Cascada Velo de Novia, La Bonita, El Playon. N/A
ZAMORA CHINCHIPE EL PANGUI - TUNDAYME Restricción Vehicular Sector El Oasis / Deslizamiento de tierra / Maquinaria permanente en el lugar. El Oasis - Santa Rita - El Pangui

* Información sujeta a cambios. Conduzca con precaución.