Clases Costa-Galápagos 2026: estas son las fechas clave que debes tener en cuenta

Estas son las fechas clave que debes tener en cuenta para el regreso a aulas

Los estudiantes del régimen Costa-Galápagos se alistan para su regreso a clases el próximo 4 de mayo del 2026. Previo a ello los docentes retomerán sus actividades el lunes 13 de abril.

Fechas clave del regreso a clases

El calendario escolar establece que los docentes del régimen Costa-Galápagos retomarán sus funciones el lunes 13 de abril de 2026, marcando el inicio de las actividades previas al regreso de los estudiantes.

Por su parte, los alumnos volverán a las aulas el lunes 4 de mayo de 2026, en un proceso que no será simultáneo para todos.

Este regreso será escalonado, lo que significa que cada nivel educativo ingresará en fechas distintas según el cronograma definido.

Matrículas y traslados ya están habilitados

Desde el pasado 24 de marzo de 2026, el proceso de matrículas y traslados ya se encuentra activo, permitiendo a los representantes asegurar un cupo para el nuevo año lectivo.

El registro se realiza únicamente de forma digital, a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

El sistema asigna los cupos según la disponibilidad de instituciones y la ubicación del estudiante, lo que busca facilitar el acceso a unidades educativas cercanas.

Cómo será el ingreso escalonado

El inicio progresivo de clases busca evitar aglomeraciones y facilitar la organización del sistema educativo en sus primeros días.

Generalmente, este esquema comienza con los estudiantes de niveles superiores y continúa con los más pequeños en días posteriores.

Por eso, se recomienda a los padres estar atentos al cronograma específico para conocer la fecha exacta en la que deben asistir sus hijos.

Recomendaciones para padres y estudiantes

Las autoridades sugieren completar el proceso de matrícula con anticipación y verificar la información ingresada en la plataforma.

También es importante organizar con tiempo temas como transporte, útiles escolares y horarios para evitar contratiempos en los primeros días.

Este nuevo ciclo escolar marca el inicio de un periodo clave para miles de estudiantes en la región Costa-Galápagos, que se preparan para volver a las aulas tras el período de vacaciones.