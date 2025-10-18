El Reventador registra emisión de ceniza y descenso de material incandescente este sábado

El volcán El Reventador se encuentra activo desde el 2022

El Reventador registra un aumento de su actividad volcánica este sábado 18 de octubre del 2025. El Instituto Geofísico reportó la emisión de columna de ceniza y descenso de material incandescente.

De acuerdo al reporte sismológico, durante la noche del viernes 17 de octubre, se observaron dos emisiones de columnas de ceniza de 800 metros de altura sobre el nivel del cráter, en dirección al noroeste.

También se registró el sistema satelital Mounts registró 42.9 toneladas de dióxido de azufre (SO2). Y durante la madrugada del sábado 18 de octubre se resgistró el descenso de material incandescente por el flanco este - sureste, hasta 1 000 metros bajo el nivel del cráter.

Hasta la noche del viernes, el Instituto Geofísico registro 19 explosiones. La actividad superficial del volcán es alta y tiene un comportamiento interno moderado pero ascendente.

El volcán El Reventador, ubicado en el cantón El Chaco de la provincia del Napo, se mantiene en alerta naranja por su elevada actividad eruptiva desde el 16 de octubre del 2025.

Este volcán se encuentra activo de manera continua desde 2002. La mayor parte de su actividad se caracteriza por frecuentes explosiones y emisiones de ceniza, pero desde la semana pasada se han observado emisiones de lava, flujos piroclásticos y el descenso de material incandescente.