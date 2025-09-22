El Servicio Integrado ECU911 reporta daños en la cámara de videovigilancia en Otavalo

Las protestas se registraron este lunes 22 de septiembre del 2025 en las vías de Otavalo.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 expresó su rechazo por los daños provocados en el dispositivo de videovigilancia operativo en el cantón Otavalo, sector Caluquí, en Imbabura. El daño ocurrió luego de que un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía este lunes 22 de septiembre del 2025.

Los hechos violentos obligaron a la policía y militares a una intervención para intentar abrir el paso en esta zona de Imbabura. Todavía la Policía no ha confirmado cuántos detenidos se han registrado durante este lunes 22.

"Los dispositivos a nivel nacional se mantienen con el dinero de los ecuatorianos y están al servicio de las comunidades para la vigilancia de la seguridad en distintos niveles; por lo que se pide calma a la ciudadanía, y que se vigile que el ejercicio del derecho a la protesta sea pacífico, sin provocar daños al erario público", se puede leer en un comunicado del ECU 911.

La entidad anunció que desarrollará las gestiones para la recuperación de este bien estratégico e indispensable para la prevención y vigilancia de la seguridad integral de todos los ciudadanos que habitan o circulan por la Panamericana Norte.

Desde el Gobierno se recordó que, de acuerdo con el artículo 204, numeral 1 del Código Integral Penal (Coip), la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.

En el caso de que el daño se provoque a bienes públicos, o que el daño provocado resulte en la paralización de un servicio público o privado, la sanción será de pena privativa de libertad de uno a tres años.